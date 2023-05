SLK dévoile le mélodieux "Follow Go"

Un nouveau single extrait de "La Centrale", projet disponible le 2 juin.

Deux semaines après la sortie de son single "Panique pas", SLK balance la suite. Le rappeur du 92 dévoile "Follow Go", un tout nouveau morceau qui annonce la sortie prochaine de son album, "La Centrale". Un titre mélodieux et entraînant où le rappeur déverse son plus beau flow. Un clip accompagne la sortie et fait suite au visuel de "Panique pas", dévoilé précédemment. "La Centrale" verra le jour le 2 juin prochain et contiendra notamment des featurings avec Kerchak, Beendo Z, Bolemvn et Soolking.