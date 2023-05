Un extrait de son dernier album, "niyya".

Ça y est, "niyya" le nouvel album d'Hatik est disponible. Un projet de 17 titres, avec la présence de Soprano, Ronisia, Alonzo et Sofiane Pamart. Et pour accompagner sa sortie, le rappeur dévoile une session live de la deuxième piste du projet : "Un gosse". Une douce et poignante performance accompagnée par de délicates notes de piano.