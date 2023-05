Un extrait de son dernier projet, "Galatée".

Plus de deux mois après la sortie de son premier projet "Galatée", Vacra continue de le défendre. L’artiste qui dévoilait son visage lors d’un showcase au début du mois de février, balance aujourd’hui un nouveau clip. Après "Non c’est non" avec Ronisia, c’est "Anémone" qui a le droit à son visuel réalisé par Quentin Foulley, où Vacra est mis en scène au milieu de l’eau, flottant sur les mannequins présents sur la cover de son projet.