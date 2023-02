Vacra dévoile le clip de "Non c'est non", en featuring avec Ronisia

Un extrait de son premier projet maintenant disponible, "Galatée".

Au début du mois, Vacra levait le mystère sur son identité. Lors d’un showcase le 9 février dernier au Sacré, le mystérieux artiste dévoilait son visage pour la première fois. Pour l’occasion, il révélait la sortie de son tout premier projet : "Galatée". Disponible ce 24 février, Vacra balance un nouvel extrait pour accompagner la sortie, son featuring avec Ronisia intitulé "Non c’est non". Dans le clip réalisé par Quentin Foulley, le chanteur choisit de faire comme les autres fois et ne montre par son visage. Pour illustrer son morceau qui dénonce le harcèlement de rue, il fait appel de nouveau à des danseurs : une femme qui se fait aborder par plusieurs hommes et qui expriment son refus par la danse.