Un nouveau nom pour une nouvelle vie.

C’est la fin de Kikesa. Le rappeur de Nancy a dévoilé un nouveau morceau intitulé "Adieu", où il annonce la fin d’une ère et le début d’une nouvelle. Adieu Kikesa et faites place désormais à Kik, son nouveau nom d’artiste. Un changement qui s’opérait déjà avec les titres "FEAT." et "FREESTYLE D’ADIEU" sortis en novembre dernier. Une annonce qui ne vient pas seule : l’artiste dévoilera un nouvel album le 8 septembre, avec la présence de Némir, Nochka et Oli.