Il signe un gros retour.

Gros come-back de Nahir avec ce titre évoquant la société et les différents points de vue des personnes qui la composent. De la profondeur dans le texte et une forme très esthétique. Aussi bien dans la construction du titre que pour le visuel dévoilé avec le titre. Une montée en pression et une belle session kickage, une partie mélodieuse. Tout ce qu’on aime chez Nahir réuni sur un morceau.