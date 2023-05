Extrait de l'album commun entre Talib Kweli et Madlib "Liberation 2".

Accompagnés de Seun Kuti et Cassper Nyovest, Talib Kweli et Madlib offre un hymne à la liberté et à la justice sur le titre "Nat Turner". Un puissant message sur un très beau morceau qui porte le nom d'un esclave afro-américain qui a organisé une rébellion dans l'État de Virginie en 1831.