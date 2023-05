Un feat. avec Xavier Wulf.

Juicy J continue d'amener le style trill au plus haut niveau dans son nouveau clip "No Man" en feat avec Xavier Wulf. Le morceau produit par Hitkidd est issu du dernier album de Juicy J, "Mental Trillness", avec également Gangsta Boo, La Chat, Finess2tymes, Aleza, Slimeroni et K Carbon.