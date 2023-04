Un extrait de son premier album "Clyde", prévu pour le printemps.

Un groove imparable et une atmosphère lancinante. À l’approche de la sortie de son premier album, Zéphir continue de nous emmener dans son univers, entre rap et chant, entre hip-hop et neo-soul. Après "Un jour de plus" avec Loveni, l’artiste bruxellois dévoile "Juste un beat, danse", produit par Jordan Lee, Nicolas Felices et Shydiscoboy et qui s'accompagne d'un clip réalisé par Zéphir lui-même. C’est apaisant, enivrant et romantique. De quoi avoir hâte de découvrir "Clyde" dans son entièreté.