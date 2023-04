JNR dévoile le clip de "Rêve Noir"

Futur banger ?

JNR est de retour ! Le jeune rappeur du Nord s'était fait plutôt discret ces dernières semaines, mais c'était pour mieux revenir avec un tout nouveau projet très solide. Il s'agit d'une mixtape, "Junior", dispo depuis le 7 avril. Et pour fêter ça, il a également décidé de nous dévoiler un nouvel extrait du projet en clip ! Il s'agit du morceau "Rêve Noir", qui est très efficace avec une vibe vraiment cool au niveau des flows et des mélodies. Pour le côté vidéo, on a droit à un joli concept réalisé par Jungle Film, avec de sacrées tenues et de très jolis plans, on vous laisse checker ça !