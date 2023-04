Déjà le cinquième clip du rappeur sorti cette semaine.

Tyler, The Creator est sur une lancée plus que productive. Le rappeur californien a alimenté sa chaine de nombreux clips depuis la sortie de la version Deluxe de "CALL ME IF YOU GET LOST". Cette fois, c'est un titre déjà présent sur l'album original qui a le droit à son visuel : "HOT WIND BLOWS", tourné en Suisse. On notera l'absence de Lil Wayne, en featuring sur le titre, dont le passage a été coupé pour la vidéo.