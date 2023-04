On avait pas vu un tel trio depuis Messi-Suarez-Neymar.

Rien qu'en lisant le nom des personnes présentes, on sait qu'on assiste à du très très lourd. Dans un clip psychédélique, Eric Bellinger, Cordae et le légendaire Fabolous réalisent une performance impeccable qui ferait même bouger la tête aux plus difficiles à satisfaire d'entre vous. Le titre est extrait du dernier projet d'Eric Bellinger en duo avec le producteur Hitmaka : "1(800)HIT-EAZY:Line 2."