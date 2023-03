Un extrait de son dernier projet, "Vous comprendrez plus tard".

Un mois après la sortie de son dernier projet "Vous comprendrez plus tard", WaïV balance un nouveau clip. Après "God’s Plan" et "M’en veux pas", c’est au tour de "Dernière Chance" d’avoir son visuel. Un titre en featuring avec Franglish, où les deux artistes déversent leur flow le plus mélodieux.