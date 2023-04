Quavo révèle le clip de "Honey Bun" en hommage à TakeOff

C'est le troisième son de Quavo en hommage à son neveu décédé, après "Without You" et "Greatness".





Annoncé lundi, Quavo a sorti ce vendredi le clip de "Honey Bun." Reprenant le flow de Drake dans "Rich Flex" pour le refrain du titre, le clip présente l'ancien Migos dans un coffre-fort. On peut y apercevoir des manuscrits d'anciens sons des Migos, chacun enfermé dans un coffre bien spécifique.

