Et leur travail a été filmé.

En une seule vidéo, on apprend qu'Alonzo a enregistré un featuring avec Freeze Corleone qui va s'appeler "Iniesta", que le clip de ce morceau va sortir ce vendredi 17 mars et qu'il s'agit du premier extrait d'une compilation "Du Nord au Sud" en coproduction entre Only Pro et Foot Korner. Ouf !

Surtout, c'est toujours très intéressant de voir des artistes travailler en studio, surtout quand ils ne sont pas forcément du même univers comme le papé de Marseille et Freeze.