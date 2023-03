Un nouveau featuring extrait de leur prochain album à venir.

Après son dernier single "Set Me Free" sorti en décembre dernier, THEY. est de retour. Le duo de R&B américain dévoile un nouveau morceau en featuring avec Yung Bleu, "In The Mood". Un titre envoûtant où les trois artistes surfent sur cette douce instrumentale. Un extrait de leur album à venir.