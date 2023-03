Un nouvel inédit qui se dévoile après la sortie de son dernier projet le 24 février.

C’est un début d’année bien riche pour Wiz Khalifa. Le rappeur américain ne cesse d’offrir de nouveaux morceaux à son public. Le dernier en date, "Paris Fashion Week" est suivi d’un nouvel album : "Star Power". Mais il ne s’arrête pas là. Après avoir balancé 23 nouveaux titres, Wiz Khalifa en donne encore. Il dévoile "Little Do They Know", où l’interprète de "See You Again" déverse son timbre de voix unique sur une production entraînante, avec un clip ponctué d’images de la vie de l’artiste.