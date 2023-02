Un nouveau clip dans les coulisses de la Fashion Week du rappeur.

Après un détour à Las Vegas dans "Mercury Retrograde", Wiz Khalifa pose ses valises en France pour son nouveau single. Intitulé "Paris Fashion Week", le rappeur nous emmène dans les coulisses de l’événement mode le plus suivi : la Fashion Week. Réalisé par Braden Walker, on suit l’interprète de "Black and Yellow" durant son périple à Paris, entre tapis rouges, défilés et showcases.