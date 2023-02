Un nouveau single pour le rappeur américain.

Après avoir sorti une ode à la weed avec "Love To Smoke", Wiz Khalifa revient déjà avec un nouveau morceau : "Mercury Retrograde". Sur une instrumentale aérienne signée Sledgren et Chris Dreamer, le rappeur déverse ses pensées alors que Mercure rétrograde le "rend très sensible". Dans le clip réalisé par Braden Walker, il nous emmène à Las Vegas, entre studio, boîte de nuit et fumette.