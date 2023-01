Wiz Khalifa célèbre sa passion pour la fumette dans "Love To Smoke"

Une ode à la weed, tout simplement.

Ce n’est un secret pour personne : Wiz Khalifa adore fumer. Et en ce début d’année, le rappeur fait cadeau à son public d’un nouveau morceau pour célébrer sa passion pour la fusette : "Love To Smoke". "I love to smoke, more than you know", balance-t-il sur une production ultra funky. Un sample provenant du titre de 1981 "I Love You More" du duo René & Angela. Une ode à la weed que l’artiste accompagne d’un clip : on le découvre dans son plus simple appareil, jouant à la console tout en fumant un joint.