En attendant Vivaldi.

Elh Kmer, rappeur de Boulogne (92), s'est fait connaître avec son groupe 40 000 Gang. Aujourd'hui, il revient en son nom plus appliqué et vindicatif que jamais on le retrouve dans une esthétique drill, un flow maîtrisé de A à Z, des mots acérés et surtout, aucune place pour de la compassion.