Un extrait de son tout premier projet, "Enfant de Malheur".

Ce vendredi 24 février, Malty 2BZ dévoile "Enfant de Malheur". Un premier projet de 16 titres dont six featurings avec notamment Niaks, Negrito, Kerchak et Kalash. Pour accompagner la sortie du projet, le rappeur du 94 balance un nouveau clip. Celui de son titre en collaboration avec Rsko et Fresh La Douille, intitulé "Abonnés". Réalisé par Digitital Nak, on y voit les trois artistes débiter leurs rimes, entre rap et mélodie.