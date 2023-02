Ornella vous fait découvrir l'univers de ce DJ visionnaire.

"Only Fame" c'est l'entretien de ceux qui passent de l'ombre à la lumière ! Une interview confession sincère et profonde présentée par Ornella. Pour ce septième épisode, elle reçoit le producteur DJ Bellek. Il commence sa carrière en tant que DJ avec des projets comme "Raï'n'B Fever". Au fil des ans, il développe son identité avec sa touche unique. Il sort plusieurs albums à sucées avec plusieurs rappeurs comme Lacrim, SCH, Nessbeal, Landy ou plus récemment Favé avec "Urus".