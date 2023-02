Lil Keed : un premier morceau posthume voit le jour, "Long Way To Go"

Un titre partagé par la mère de l'artiste, décédé en mai 2022 à l'âge de 24 ans.

Le 13 mai 2022, Lil Keed est soudainement décédé à l’âge de 24 ans. Alors que les collaborations avec le rappeur se multiplient depuis sa mort, sa mère vient de dévoiler un premier single posthume, "Long Way To Go". Dans un communiqué publié sur les réseaux de l’artiste d’Atlanta, sa mère Tonnie se confie sur le travail acharné que fournissait son fils sur son prochain album, "Keed Talk To ‘Em 2". "Le temps est venu de partager certains de nos derniers morceaux de Keed avec vous tous, se confie-t-elle. Cette chanson occupe une place spéciale dans mon cœur". Une jolie surprise qui amorce peut-être la sortie prochaine d’un album posthume…