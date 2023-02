Un extrait de son dernier projet.

Saamou Skuu vient de sortir le clip de "Solo", un morceau issu de "Nous c’est la TH vol.2", disponible depuis le 6 janvier. Rappeur à suivre et qui monte de plus en plus, il sera d'ailleurs en concert à la Boule Noire, à Paris, le 28 février, Saamou Skuu montre beaucoup il faut compter sur lui désormais.