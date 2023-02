Lujipeka invite So La Lune sur "Lala"

Une collaboration à retrouver sur la réédition de son album, "Montagnes Russes : Menu XXL"

Presque trois mois après la sortie de son album "Montagnes Russes" déjà disque d’or, Lujipeka régale son public avec une réédition XXL. Il dévoile ce 2 février "Montagnes Russes: Menu XXL" avec de nouvelles collaborations : Guy2bezbar, Mayo et So La Lune. C’est "Lala", le titre en featuring avec ce dernier qui a le droit à son clip pour fêter la sortie de cette nouvelle édition. Entre rap et chant, les deux rappeurs déversent leurs peines sur une délicate instrumentale produite par Skuna et Marty Bogo.