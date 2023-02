Un extrait de son dernier album, "Great Is He".

Après une superbe collaboration sur "Toni-Ann Singh" présent sur le dernier album de Burna Boy, Popcaan a choisi de remettre le couvert avec le Nigérian. Sur son nouvel album "Great Is He" dévoilé le 27 janvier, la star jamaïcaine a fait appel à Burna Boy sur le morceau "Aboboyaa". Un titre qui s’offre désormais un clip réalisé par Meji Alabi, où Popcaan fête, célèbre et danse entouré de musiciens et de danseuses.