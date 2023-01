Lil Yachty dévoile le clip de "sAy sOMETHINg"

Un très beau clip qui parle romantisme et peine de cœur.

Lil Yachty a sorti son nouvel album, "Let Start Here", vendredi 27 janvier. Dans cet opus, on peut retrouver "sAy sOMETHINg". Morceau au carrefour des styles, qui mélange R&B, électropop et rap pour une balade romantique et planante de 3'32. Le texte est une déclaration d'amour passionnée et rêveuse, portée par des synthés lancinants.

Le morceau est également accompagné d'un clip, dirigé par Crowns & Owls, méga vintage à l'esthétique splendide qu'on vous conseille vivement de regarder. Déjà parce qu’il est magnifique, et en plus parce qu’il fait partie intégrante du morceau. En effet, il complète les lyrics en les rendant plus dramatique.

Lil Yachty met en scène un homme un poil trop romantique, qui déclare sa flamme à une femme qu'il fréquente depuis seulement 2 semaines. Résultat : elle est en kiff sur quelqu'un d'autre et il se prend un grand râteau. Le titre "sAy sOMETHINg" fait référence à l'attente terrible de cet homme, durant le blanc qui suit son "I love you" précoce...

"Let Start Here" est l'album de la semaine du 30 janvier au 5 février sur Générations. Écoutez "En Mode Brand New" avec Jeff tous les soirs de 23h à 1h pour en découvrir plus sur cet album.