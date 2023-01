Anas et Soolking te le jurent "Sur PP"

Connexion 100% DZ !

Anas a démarré l'année 2023 très fort, avec la sortie de son tout nouvel album, "La vie de Many", disponible depuis le 20 janvier. Son deuxième album studio, il s'agit donc d'un moment important pour l'artiste, qui avait fait forte impression en 2019 avec "Dans Mon Monde". Va-t-il faire mieux cette année ? En tout cas il s'en donne les moyens, puisqu'il vient de balancer un clip en featuring avec Soolking. Le morceau s'appelle "Sur PP", il est extrait de "La Vie de Many", et il a tout d'un gros carton. On vous laisse checker ça !