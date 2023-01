PKF dévoile le premier extrait, de son Ep "Babylone", "Out of my head"

Cover "out of my head" PKF x Yona

Découvrez le nouveau clip "Out of my head" de PKF !

Complètement boosté par une année 2022 très productive, Le jeune PKF ne compte pas en rester là ! Et pour cause... Fort du succès de sa série "METRO" qui compte 5 clips exclusivement filmés en noir et blanc, le rappeur parisien, originaire du 94, annonce la couleur pour 2023.

En effet, en ce début d'année, PKF lance les hostilités avec le 1er extrait de son Ep à venir "BABYLONE" : "OUT OF MY HEAD"

Un titre puissant qui nous plonge immédiatement dans un univers fort et singulier. Réalisé par EagleProd, le clip offre une esthétique irréprochable et réussit parfaitement à sublimer le son et le style de l'artiste. En featuring avec la chanteuse YONA, l'alchimie fonctionne parfaitement, offrant un résultat efficace autant sur le plan visuel que musical. Sur cette prod de RockRose, PKF, s'emploie avec maturité grâce à des couplets profonds et mélodieux.

Depuis sa signature chez le label indépendant CilloRecord, le rappeur masqué ne cesse d'évoluer et d'élargir son public tout en restant authentique et singulier. Des signes prometteurs pour le EP "BABYLONE" à venir très prochainement, mais également sur l'année qui démarre à peine. En attendant "OUT OF MY HEAD" est disponible sur YouTube ainsi que sur les plateformes.

