"Rap Up 2022", la bouillante rétrospective de l'année d'Uncle Murda en images

Le rappeur dévoile le clip de son freestyle tranchant.

Une tradition dont on ne se lasse pas. Comme tous les ans, Uncle Murda dévoile un énorme freestyle pour clôturer l’année en beauté. Un freestyle qui fait état de tous les évènements phares qui se sont produits aux États-Unis, faisant office de rétrospective. L’année 2022 n’a évidemment pas échappé à la coutume du rappeur, qui vient de dévoiler le clip. "Rap Up 2022" dure près de 18 minutes et montre l’artiste de Brooklyn enchaînant les rimes et les clashs, le tout ponctué par des extraits vidéos de chaque scandale qu’il mentionne. La gifle de Will Smith sur Chris Rock, le procès entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion, ou encore les énormités proférées par Kanye West, Uncle Murda ne laisse rien passer.