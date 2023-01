Elams a besoin d'évasion dans "All In"

Un nouveau single pour le rappeur de Marseille qui présage la sortie d'un nouveau projet.

Absent des radars depuis la sortie de son dernier album "Thug Life" en 2021, Elams est enfin de retour sur les ondes. Le rappeur de Marseille dévoile "All In", nouveau morceau produit par Mike Btz. Sur une instrumentale ensoleillée, il évoque son besoin d’évasion. Une envie qui s’illustre parfaitement dans le clip qui accompagne le titre. On retrouve un Elams le sourire aux lèvres, dansant au bord de la mer.

Un troisième single dévoilé un mois après "Mandat de dépôt" et "RIF", qui laisse présager la sortie d’un nouveau projet.