Gazo à l'affiche dans Forbes France

Le prestigieux magazine a passé une journée entière avec le rappeur

On le sait, en France, les rapports entre les médias et les rappeur sont toujours été assez compliqués, voire même tendus à certains moments. Contrairement aux Etats-Unis, en France on a souvent du mal à voir les rappeurs comme des entrepreneurs, alors qu'ils sont bien souvent très impliqués dans leurs labels, qu'ils génèrent et gèrent de grosses sommes, et investissent parfois dans des business complètement différents de ceux de la musique. C'est pour ça qu'on est très surpris de retrouver un rappeur comme Gazo, à l'intérieur d'un magazine très prestigieux comme Forbes.

Gazo, un français avec une mentalité cainri ?

Que les dernières mésaventures de Gazo avec un rappeur américain ne vous mettent pas sur le mauvais chemin : le gars a toujours une vision américaine de ce qu'il est en train d'accomplir avec sa musique, dans le sens où il voit très large et compte bien dépasser le côté musical pour aller vers quelque chose de plus grand. Une vision de businessman qui a visiblement plu à Forbes, puisque le magazine a décidé de consacrer un entretien au rappeur français, chose qui arrive très rarement.

Mieux, ils ont même passé 24 heures à ses côtés, histoire de voir à quoi ressemble le quotidien d'un rappeur entrepreneur qui vient de sortir un album très attendu, et dont le succès est au rendez-vous. Comme Forbes le rappelle dans son post Instagram sur le sujet, "Apocalypse" a signé un des meilleurs démarrages de l'année (derrière Jul et SCH sur la première semaine par contre).

Gazo a notamment emmené Forbes dans un complexe sportif qui va aider les jeunes en banlieue parisienne, construit en collaboration avec la mairie. On apprend également dans l'entretient que la team BSB, dirigée par Gazo, a signé un juteux contrat avec Sony et qu'on va donc avoir du lourd qui va arriver de ce côté là. Il explique également comment il a structuré son business : d'abord un label, puis une société pour gérer les éditions, puis une marque de sapes, bref, des activités diversifiés, avec même des salons de coiffure et des restaurants.

Un entretient malheureusement visible seulement en partie sur Instagram, mais que vous pouvez certainement retrouver dans le dernier numéro de Forbes. Ce qui est sûr, c'est que comme le dirait Mbappé, "Le rap français il a changé" ! En bien ou en mal, ça, on vous laisse en débattre.