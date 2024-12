50 Cent va sortir un documentaire sur le "CEO Killer" Luigi Mangione

Après "Power" et "BMF", 50 Cent est toujours aussi fan des histoires de gangsters.

50 Cent est très certainement le meilleur divertisseur qu'on n'ait jamais vu dans le rap game US depuis sa création dans les années 70. Jamais le dernier quand il s'agit de troller ses collègues rappeurs avec de grosses punchlines ou des montages très drôles, il s'est aussi et surtout reconverti dans la production de films et de séries qui sont toutes plutôt réussies, sans toutefois être des chefs d'œuvre (même si les premières saisons de "Power" sont exceptionnelles). En tout cas, c'est du très bon divertissement, comme toujours avec Fifty, qui a annoncé qu'il voulait s'attaquer à un sujet brûlant de l'actualité : le "CEO Killer" Luigi Mangione arrêté cette semaine.

Une affaire qui enflamme les USA

50 Cent fait là encore preuve d'un excellent sens du timing, car l'affaire du CEO Killer a littéralement mis le feu à l'opinion publique dans toute l'Amérique. On va rappeler rapidement les faits : le 4 décembre dernier, le PDG de UnitedHealthCare Brian Thompson est assassiné en pleine rue, par balles. Le patron du premier assureur santé privé des States était connu pour ses déclarations controversées, notamment au sujet de la valeur d'une vie humaine (en particulier la valeur des humains pauvres). Un mec visiblement assez pourri, qui s'est fait assassiner en pleine rue, visiblement par un jeune homme nommé Luigi Mangione que toutes les preuves semblent accuser (ses empreintes sont sur les douilles des balles qui ont tué l'homme d'affaires).

Luigi Mangione a d'ailleurs été arrêté cette semaine et devrait être jugé rapidement. 50 Cent, dans un post Instagram qui a depuis été supprimé, a écrit : "Je ne sais pas, je crois que j'aime bien ce tueur. Je suis désolé que cette histoire se soit passée ainsi, mais je suis en train de faire un documentaire sur lui, il est spécial. Je m'excuse d'avance pour tous ceux qui ne comprennent pas".

Le fait que le post ait été supprimé rapidement montre que le sujet est vraiment brûlant aux States, et 50 Cent pourrait même avoir reçu des menaces de la part des studios avec lesquels il travaille. Car l'histoire de ce meurtre est en train de devenir très politique, dans un contexte où la pauvreté continue d'augmenter aux USA et où la suppression de tout ce qui ressemble à une sécurité sociale semble être une priorité pour la nouvelle administration Trump. En tout cas, Fifty est toujours aussi fort en comm' ! Mais on attend toujours, d'abord, le documentaire promis à propos de l'affaire Diddy... Peut-être que tout ça sera bientôt disponible sur sa nouvelle chaîne.