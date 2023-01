RBK nous raconte "Temps Plein"

Extrait de son nouvel EP "Lignes de Vécu".

C'est un storytelling intense que nous livre l'artiste nantais à l'occasion de la sortie de son nouvel EP. Le titre raconte l'histoire d'un trafiquant de drogue qui se fait rattraper par les embrouilles. Le récit est sombre, le flow agressif et dynamique maintient la tension pendant 3 minutes. Le clip réalisé par Romain Argento illustre parfaitement le morceau. Alternant entre noir et blanc (pour le flashback) et couleurs (pour le présent), les plans s'enchaînent rapidement et nous plongent dans une atmosphère anxiogène.