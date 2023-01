"En Clair" l'émission Générations qui décrypte l'actu !

Pour la première émission de l'année, GriceTV est accompagné de ses deux chroniqueurs vedettes Max Pain et Yamcha.

Générations c'est aussi l'actu chaude, l'analyse, les vraies discussions ! Vous pouvez compter sur Grice et son équipe pour tout comprendre de ce qui se passe dans le monde. Au passage, la fine équipe ne se fait pas de cadeau.

Pour ce premier épisode de l'année, l'épisode 16 de "En Clair", ils reviennent notamment sur le procès de Young Thug et de son label YSL qui va débuter à Atlanta. L'attaque qui a fait trois morts dans la communauté kurde à Paris en fin d'année 2022 ou le tir d'un homme de 61 ans sur une mineure de 13 ans à Evry dans l'Essonne.

Ensuite on parle aussi de foot et de la mort de Pelé dans le "Fast Foot", du transfert de Ronaldo dans un club d'Arabie Saoudite. Enfin, comme à chaque émission, on termine avec le "Ça grice ou pas ?"

Bref, venez checker les vraies infos sur la chaîne YouTube de Générations !