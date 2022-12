Laissez-vous emporter par ces quelques 20 minutes hors du temps

On le sait déjà, chaque Tiny Desk est toujours une petite perle. Entouré de ses quatre musiciens et choristes, Westside Boogie ne déroge pas à la règle. Dans un concert confidence devant un petit public, rythmé par le groove des excellent musiciens qui l'entourent, le rappeur de Compton est plus sincère que jamais.