Un feat avec Kodes et Liim's.

Pas question pour Prototype de terminer l'année sans un gros morceau. Et il a frappé fort avec "Slidy #2" en featuring avec Kodes et Liim's. Et les trois rappeurs se sont mis au défi sans doute : celui de sortir le plus gros couplet du titre. Résultat, ça cogne dur même si on découvre que Prototype peut aussi faire de la mélo avec talent.