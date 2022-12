Un hommage à un film.

"Les Autres" est un film datant de 2001 dans lequel Nicole Kidman, Alakina Mann et James Bentley évoluent dans l'obscurité. Près de 20 ans plus tard, le morceau d'Izos et Stress du même nom est lui aussi un thriller dans lequel se rencontrent deux générations sur une prod de Riga et Y.