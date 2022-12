Un nouveau single avant la sortie de l'album "Loyal Bros 2".

Le collectif de Lil Durk, Only The Family s'apprête à sortir une compilation : "Loyal Bros Two". Le projet est prévu pour le 16 décembre. En attendant, Lil Durk nous fait patienter avec son single "Hanging With Wolves" et le clip qui l'accompagne. La prod est tendu, le clip plutôt sombre, mais le refrain à la topline bien pensée illumine le tout.