Dosseh de retour avec un nouveau titre ce vendredi

Après plusieurs longs mois de "silence", le rappeur du 45 est de retour pour faire parler de lui.

Le parcours de Dosseh est assez difficile à comprendre. Il aura passé presque 15 ans dans l'underground, lui qui rappait déjà avec de futures grandes stars du game au début des années 2000. Tout ça, avant de grimper petit à petit, puis finalement, de vraiment exploser auprès du grand public, avec de vrais gros hits, comme "Infréquentables", ou encore "Habitué", qui a fait péter le diamant. Après ça, il aura sorti plusieurs projets, mais depuis presque deux ans, on n'entend plus parler de lui. Mais ça y est : "Yuri" est bientôt de retour avec de la nouveauté.

Sur le site, on n'avait quasiment pas parlé de Dosseh depuis fin 2023, et même si on le voyait de temps en temps repointer le bout de son nez pour des feats (plutôt quali à chaque fois), rien de trop sérieux à se mettre sous la dent. Mais depuis plusieurs jours, ça y est, Dossaveli s'agite et poste énormément sur son Insta et ses réseaux. On a même eu droit à un extrait de lui en studio, et à un rendez-vous fixé par le rappeur : vendredi 21 février.

RDV VENDREDI 21 FÉVRIER



« PARDON ET MERCI » pic.twitter.com/cGGXCKh85J — D O $ $ A V € L I (@DossehLaFamine) February 14, 2025

On a aussi droit à un nom, "Pardon et Merci", qui va être le titre de son morceau de retour, on imagine. Et au vu des quelques lignes qu'on entend, on dirait bien que Dosseh n'a rien perdu de son talent au micro. Mieux encore, il revient avec des choses à raconter, et ça promet des morceaux bien "deep" comme il sait les faire, ceux qui ont fait sa renommée, même avant le succès commercial.

On est bien hypés par le retour de Dosseh, car il est clairement une des meilleures plumes du rap français, et on imagine que s'il a attendu aussi longtemps, c'est parce qu'il a plein de choses à nous dire. Et vous, ça vous hype ?