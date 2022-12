Lesram kicke fort sur son Grünt !

Et en profite pour annoncer une Cigale le 23 février 2023

Pour le 54ème #Grünt, c'est Lesram qui en est le héros. Le décor est sobre : Un hall d'immeuble, des lascars, et au beau milieu, le rappeur du 93 assis à une belle table type renaissance. Un micro et une bouteille de Grey Goose et c'est parti pour une performance de 15 minutes 15 seconde exactement. Lesram y découpe les différentes prods une par une sans aucune pression avec son flegme habituel.

La performance est belle. Le niveau est élevé. Lesram n'est pas là pour blaguer. On soulignera cet incroyable passage sans beat à 8 minutes 55, où il enchaîne les assonances sans trembler.