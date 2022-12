Le rappeur est venu distribuer les baffes sur l'instru.

RBK le nantais est de retour avec du lourd ! Avec trois projets sortis depuis 2018, on remarque tout de suite que le rappeur est plus à l'aise, avec plus d'expérience. Du coup il se permet de revenir avec un nouveau titre bien énervé, très street, qui s'appelle "La Calle". Un morceau qui est extrait d'un EP qui arrive bientôt ! Dans le clip très énergique on le voit impliqué dans un kidnapping, normal, c'est la street-zer, c'est la calle !