BRK cherche le "Liquide" avec RSKO

Nouvelle tuerie pour le rappeur de Champigny.

BRK continue de faire grimper les vues de son compteur sur Youtube. L'artiste de Champigny, dans le 94, n'a pour l'instant pas une très longue carrière, mais il semble déjà bien parti pour tout casser dans les mois à venir. Voilà quelques temps déjà qu'il nous dévoile régulièrement des freestyles et des clips, et on ne devrait donc pas tarder, logiquement, à voir sortir un projet. On l'espère, car à chaque fois qu'on l'entend, on valide, comme cette semaine avec son nouveau morceau "Liquide".

Un titre en feat avec RSKO, le tout sur une excellente instru à la fois drill et afro, pour un banger très efficace. Le refrain de RSKO, les couplets kickés de BRK, le clip, tout est carré et on a déjà hâte de voir la suite !