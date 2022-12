Le nouveau single du rappeur du 91

Zokush et l'ami d'enfance de MIG et de Le Risque, avec qui il forme "La 02 géné" en référence à leur année de naissance. Il sort ce nouveau clip après le succès de son titre "100G". "Butin" est une hymne endiablée à son quartier et à la routine qu'on y vit. Une déclaration d'amour à sa mère également qui l'a éduquée.