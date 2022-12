Seth Gueko est "Le Tigre qui Pleure"

Seth Gueko nous livre une belle performance. Mélancolique à souhait, ce qui n'est pas tellement dans ses habitudes. Un remix acoustique donc, où il pose sur un simple piano, sans fioritures. Un texte très personnel, où il parle de ses enfants et des conflits familiaux.

Réalisé et produit par Wissiz, le clip se veut poétique également. On y voit le barlou seul face à un micro au milieu d'un chapiteau de cirque. Apparaît parfois le visage de son fils, Stos, rappeur lui aussi. Seth Gueko se retrouve aussi face à un tigre. On vous laisse décrypter les métaphores…