Découvrez le dernier clip de Seth Gueko : "Last Album" extrait du dernier album de sa carrière "Mange tes morts" prévu ce 3 juin.

Légende du rap français, pionner de la punchline, Seth Gueko tirera prochainement sa révérence avec le tout dernier album de sa carrière baptisé "Mange tes morts". Prévu ce 3 juin, le barlou du rap français nous offre aujourd’hui un tout nouveau morceau intitulé "Mange tes morts" !

Produit par Lmm_Real_Genius, Math Mayer et Makalo puis mis en images par R3D Light, on vous laisse découvrir l’un des tout derniers clips de la carrière de Seth Gueko... et rendez-vous ce 3 juin pour l’ultime album !