Le clip du featuring

Sapés, dansant dans un magasin de sneakers, JO2S et Chily s'ambiancent sur le morceau "On y va" ! L'histoire est simple, Jo2s rappeur de Beauvais poste un extrait du titre sur tiktok et en quelque semaine, c'est 40k vues puis 2 millions de streams une fois sorti sur les plateformes. Il n'en faut pas plus pour que l'artiste invite son compère Chily à poser sur le remix.