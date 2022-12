Extrait de son dernier EP "Telegram".

Après avoir sorti "Telegram", son album de 13 titres en octobre 2022, Werenoi nous offre le clip du dernier morceau du projet. Véritable film de mafieux, le clip de "All Eyes on Me" est une réussite, dynamique, esthétique et efficace. On y suit le parcours du produit, des trafiquants et des grosses kichtas.