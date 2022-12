Future présente le clip de "712PM" dirigé par Travis Scott !

C'est l'intro de son dernier album "I NEVER LIKED YOU".





Le clip présente Future en train de mener la grande vie de star : rendez-vous prestigieux, danseuses, grosses voitures, fans et paparazzi. Surtout, il a été réalisé par un autre rappeur, Travis Scott ! "I NEVER LIKED YOU" est le neuvième album studio de Future. Il est sorti après deux ans de pause du rappeur d'Atlanta.